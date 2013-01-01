Токеномика CraftCoin (CRC) Откройте для себя ключевую информацию о CraftCoin (CRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CraftCoin (CRC) CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Официальный сайт: https://craftcoin.info/ Купить CRC сейчас!

Токеномика и анализ цен CraftCoin (CRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CraftCoin (CRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59.75K $ 59.75K $ 59.75K Общее предложение: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Оборотное предложение: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59.75K $ 59.75K $ 59.75K Исторический максимум: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Исторический минимум: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Текущая цена: $ 0.067949 $ 0.067949 $ 0.067949 Узнайте больше о цене CraftCoin (CRC)

Токеномика CraftCoin (CRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CraftCoin (CRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRC, изучите текущую цену CRC!

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