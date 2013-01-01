Токеномика CraftCoin (CRC)

Токеномика CraftCoin (CRC)

Откройте для себя ключевую информацию о CraftCoin (CRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft.

It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets

CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

Официальный сайт:
https://craftcoin.info/

Токеномика и анализ цен CraftCoin (CRC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CraftCoin (CRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 59.75K
$ 59.75K$ 59.75K
Общее предложение:
$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K
Оборотное предложение:
$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 59.75K
$ 59.75K$ 59.75K
Исторический максимум:
$ 2.99
$ 2.99$ 2.99
Исторический минимум:
$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181
Текущая цена:
$ 0.067949
$ 0.067949$ 0.067949

Токеномика CraftCoin (CRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CraftCoin (CRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRC, изучите текущую цену CRC!

Прогноз цены CRC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.