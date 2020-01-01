Токеномика Corgi Inu (CORGI) Откройте для себя ключевую информацию о Corgi Inu (CORGI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Corgi Inu (CORGI) Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Официальный сайт: https://corgibnb.com Купить CORGI сейчас!

Токеномика и анализ цен Corgi Inu (CORGI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Corgi Inu (CORGI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,03K $ 13,03K $ 13,03K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,33K $ 15,33K $ 15,33K Исторический максимум: $ 0,00916099 $ 0,00916099 $ 0,00916099 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Corgi Inu (CORGI)

Токеномика Corgi Inu (CORGI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Corgi Inu (CORGI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORGI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORGI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORGI, изучите текущую цену CORGI!

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