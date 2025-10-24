Что такое Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the "Bonk" sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

Источник Copper Inu (COPPER) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Copper Inu (COPPER) Сколько стоит Copper Inu (COPPER) на сегодня? Актуальная цена COPPER в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COPPER в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COPPER в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Copper Inu? Рыночная капитализация COPPER составляет $ 7,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COPPER? Циркулирующее предложение COPPER составляет 999,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COPPER? COPPER достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена COPPER за все время (ATL)? COPPER достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов COPPER? Объем торгов за последние 24 часа для COPPER составляет -- USD . Вырастет ли COPPER в цене в этом году? COPPER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COPPER для более подробного анализа.

