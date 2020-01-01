Токеномика CoolCoin (COOL) Откройте для себя ключевую информацию о CoolCoin (COOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoolCoin (COOL) Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it… Официальный сайт: https://www.coolcoin.wtf/ Купить COOL сейчас!

Токеномика и анализ цен CoolCoin (COOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoolCoin (COOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,40K $ 37,40K $ 37,40K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,40K $ 37,40K $ 37,40K Исторический максимум: $ 0,02560435 $ 0,02560435 $ 0,02560435 Исторический минимум: $ 0,00002908 $ 0,00002908 $ 0,00002908 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CoolCoin (COOL)

Токеномика CoolCoin (COOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoolCoin (COOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COOL, изучите текущую цену COOL!

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