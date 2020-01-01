Токеномика coffeecoin (COFFEECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о coffeecoin (COFFEECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о coffeecoin (COFFEECOIN) CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency. Официальный сайт: https://www.officialcoffeecoin.org/ Купить COFFEECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен coffeecoin (COFFEECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене coffeecoin (COFFEECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79,71K $ 79,71K $ 79,71K Общее предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Оборотное предложение: $ 944,65M $ 944,65M $ 944,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,36K $ 84,36K $ 84,36K Исторический максимум: $ 0,00016594 $ 0,00016594 $ 0,00016594 Исторический минимум: $ 0,00008063 $ 0,00008063 $ 0,00008063 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене coffeecoin (COFFEECOIN)

Токеномика coffeecoin (COFFEECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики coffeecoin (COFFEECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COFFEECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COFFEECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COFFEECOIN, изучите текущую цену COFFEECOIN!

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