Токеномика CloneX AI (CLX) Откройте для себя ключевую информацию о CloneX AI (CLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CloneX AI (CLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CloneX AI (CLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,78K $ 4,78K $ 4,78K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 26,28M $ 26,28M $ 26,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,18K $ 18,18K $ 18,18K Исторический максимум: $ 0,0307535 $ 0,0307535 $ 0,0307535 Исторический минимум: $ 0,00014876 $ 0,00014876 $ 0,00014876 Текущая цена: $ 0,00018178 $ 0,00018178 $ 0,00018178 Узнайте больше о цене CloneX AI (CLX) Купить CLX сейчас!

Информация о CloneX AI (CLX) Официальный сайт: https://www.clone-x.com/ Whitepaper: https://clonex.gitbook.io/clonex-documentation

Токеномика CloneX AI (CLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CloneX AI (CLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLX, изучите текущую цену CLX!

Прогноз цены CLX Хотите узнать, куда может двигаться CLX? Наша страница прогноза цены CLX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CLX прямо сейчас!

