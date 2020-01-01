Токеномика Clarity (CLARITY) Откройте для себя ключевую информацию о Clarity (CLARITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clarity (CLARITY) The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business. Официальный сайт: https://www.clarity.community/ Whitepaper: https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7 Купить CLARITY сейчас!

Токеномика и анализ цен Clarity (CLARITY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clarity (CLARITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Общее предложение: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Оборотное предложение: $ 851.65M $ 851.65M $ 851.65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Исторический максимум: $ 0.0097587 $ 0.0097587 $ 0.0097587 Исторический минимум: $ 0.00137342 $ 0.00137342 $ 0.00137342 Текущая цена: $ 0.00145531 $ 0.00145531 $ 0.00145531 Узнайте больше о цене Clarity (CLARITY)

Токеномика Clarity (CLARITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clarity (CLARITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLARITY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLARITY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLARITY, изучите текущую цену CLARITY!

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