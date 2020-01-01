Токеномика Chonk the Frog (CHONK) Откройте для себя ключевую информацию о Chonk the Frog (CHONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chonk the Frog (CHONK) A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this Официальный сайт: https://chonk.space Купить CHONK сейчас!

Токеномика и анализ цен Chonk the Frog (CHONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chonk the Frog (CHONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,70K $ 15,70K $ 15,70K Общее предложение: $ 916,88M $ 916,88M $ 916,88M Оборотное предложение: $ 916,88M $ 916,88M $ 916,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,70K $ 15,70K $ 15,70K Исторический максимум: $ 0,0042589 $ 0,0042589 $ 0,0042589 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chonk the Frog (CHONK)

Токеномика Chonk the Frog (CHONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chonk the Frog (CHONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHONK, изучите текущую цену CHONK!

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