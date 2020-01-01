Токеномика Chill Trump (CHILLT) Откройте для себя ключевую информацию о Chill Trump (CHILLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chill Trump (CHILLT) The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Официальный сайт: https://chilltrumpsol.xyz/ Купить CHILLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Chill Trump (CHILLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chill Trump (CHILLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,62K $ 12,62K $ 12,62K Общее предложение: $ 997,32M $ 997,32M $ 997,32M Оборотное предложение: $ 997,32M $ 997,32M $ 997,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,62K $ 12,62K $ 12,62K Исторический максимум: $ 0,00193682 $ 0,00193682 $ 0,00193682 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chill Trump (CHILLT)

Токеномика Chill Trump (CHILLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chill Trump (CHILLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHILLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHILLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHILLT, изучите текущую цену CHILLT!

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