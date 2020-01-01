Токеномика Aleo (ALEO) Откройте для себя ключевую информацию о Aleo (ALEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aleo (ALEO) Aleo – это блокчейн 1 уровня, сочетающий в себе программируемость общего назначения и силу доказательства с нулевым разглашением (ZKP). Поддерживаемая Aleo Network Foundation, сеть позволяет создавать децентрализованные приложения нового поколения, обеспечивающие конфиденциальность данных для пользователей и масштабирование для компаний. Официальный сайт: https://aleo.org/ Whitepaper: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Обозреватель блоков: https://aleoscan.io/ Купить ALEO сейчас!

Токеномика и анализ цен Aleo (ALEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aleo (ALEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,68M $ 77,68M $ 77,68M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 411,20M $ 411,20M $ 411,20M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,9 $ 6,9 $ 6,9 Исторический минимум: $ 0,1134396400169198 $ 0,1134396400169198 $ 0,1134396400169198 Текущая цена: $ 0,1889 $ 0,1889 $ 0,1889 Узнайте больше о цене Aleo (ALEO)

Токеномика Aleo (ALEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aleo (ALEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALEO, изучите текущую цену ALEO!

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