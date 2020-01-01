Токеномика Aleo (ALEO)

Токеномика Aleo (ALEO)

Откройте для себя ключевую информацию о Aleo (ALEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aleo (ALEO)

Aleo – это блокчейн 1 уровня, сочетающий в себе программируемость общего назначения и силу доказательства с нулевым разглашением (ZKP). Поддерживаемая Aleo Network Foundation, сеть позволяет создавать децентрализованные приложения нового поколения, обеспечивающие конфиденциальность данных для пользователей и масштабирование для компаний.

Официальный сайт:
https://aleo.org/
Whitepaper:
https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/
Обозреватель блоков:
https://aleoscan.io/

Токеномика и анализ цен Aleo (ALEO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aleo (ALEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 77,68M
$ 77,68M$ 77,68M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 411,20M
$ 411,20M$ 411,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 6,9
$ 6,9$ 6,9
Исторический минимум:
$ 0,1134396400169198
$ 0,1134396400169198$ 0,1134396400169198
Текущая цена:
$ 0,1889
$ 0,1889$ 0,1889

Токеномика Aleo (ALEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aleo (ALEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALEO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALEO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALEO, изучите текущую цену ALEO!

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История цены Aleo (ALEO)

Анализ истории цены ALEO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.