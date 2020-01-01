Токеномика Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Откройте для себя ключевую информацию о Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Официальный сайт: https://chikunonsol.com/ Купить CHIKUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,84K $ 29,84K $ 29,84K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,84K $ 29,84K $ 29,84K Исторический максимум: $ 0,00141547 $ 0,00141547 $ 0,00141547 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Токеномика Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHIKUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHIKUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIKUN, изучите текущую цену CHIKUN!

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