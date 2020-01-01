Токеномика Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Токеномика Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Откройте для себя ключевую информацию о Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility.

But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme.

Официальный сайт:
https://chikunonsol.com/

Токеномика и анализ цен Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,84K
$ 29,84K$ 29,84K
Общее предложение:
$ 999,80M
$ 999,80M$ 999,80M
Оборотное предложение:
$ 999,80M
$ 999,80M$ 999,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,84K
$ 29,84K$ 29,84K
Исторический максимум:
$ 0,00141547
$ 0,00141547$ 0,00141547
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHIKUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHIKUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIKUN, изучите текущую цену CHIKUN!

Прогноз цены CHIKUN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.