Токеномика Chester ($CHESTER)

Токеномика Chester ($CHESTER)

Откройте для себя ключевую информацию о Chester ($CHESTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chester ($CHESTER)

$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog.

Chester is Luca's current dog and beloved companion.

Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain.

This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract.

This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.

Официальный сайт:
https://chesterabstract.xyz/

Токеномика и анализ цен Chester ($CHESTER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chester ($CHESTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 141,60K
$ 141,60K$ 141,60K
Общее предложение:
$ 990,46M
$ 990,46M$ 990,46M
Оборотное предложение:
$ 973,62M
$ 973,62M$ 973,62M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 144,05K
$ 144,05K$ 144,05K
Исторический максимум:
$ 0,00132417
$ 0,00132417$ 0,00132417
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00014544
$ 0,00014544$ 0,00014544

Токеномика Chester ($CHESTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chester ($CHESTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $CHESTER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $CHESTER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CHESTER, изучите текущую цену $CHESTER!

Прогноз цены $CHESTER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.