Токеномика Chester ($CHESTER) Откройте для себя ключевую информацию о Chester ($CHESTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chester ($CHESTER) $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Официальный сайт: https://chesterabstract.xyz/ Купить $CHESTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Chester ($CHESTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chester ($CHESTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,60K $ 141,60K $ 141,60K Общее предложение: $ 990,46M $ 990,46M $ 990,46M Оборотное предложение: $ 973,62M $ 973,62M $ 973,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 144,05K $ 144,05K $ 144,05K Исторический максимум: $ 0,00132417 $ 0,00132417 $ 0,00132417 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014544 $ 0,00014544 $ 0,00014544 Узнайте больше о цене Chester ($CHESTER)

Токеномика Chester ($CHESTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chester ($CHESTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CHESTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CHESTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CHESTER, изучите текущую цену $CHESTER!

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