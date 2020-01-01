Токеномика Cheshire Grin (GRIN) Откройте для себя ключевую информацию о Cheshire Grin (GRIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cheshire Grin (GRIN) Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Официальный сайт: https://cheshireterminal.com/ Whitepaper: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5 Купить GRIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Cheshire Grin (GRIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheshire Grin (GRIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,24K $ 19,24K $ 19,24K Общее предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Оборотное предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,24K $ 19,24K $ 19,24K Исторический максимум: $ 0,0080105 $ 0,0080105 $ 0,0080105 Исторический минимум: $ 0,00001356 $ 0,00001356 $ 0,00001356 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cheshire Grin (GRIN)

Токеномика Cheshire Grin (GRIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cheshire Grin (GRIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRIN, изучите текущую цену GRIN!

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