Токеномика ChatGPT Cat (YARNCAT)

Токеномика ChatGPT Cat (YARNCAT)

Откройте для себя ключевую информацию о ChatGPT Cat (YARNCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ChatGPT Cat (YARNCAT)

$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts.

$YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.

Официальный сайт:
https://yarncat.vip/

Токеномика и анализ цен ChatGPT Cat (YARNCAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChatGPT Cat (YARNCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 80,02K
$ 80,02K$ 80,02K
Общее предложение:
$ 999,64M
$ 999,64M$ 999,64M
Оборотное предложение:
$ 999,64M
$ 999,64M$ 999,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 80,02K
$ 80,02K$ 80,02K
Исторический максимум:
$ 0,00139895
$ 0,00139895$ 0,00139895
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ChatGPT Cat (YARNCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ChatGPT Cat (YARNCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YARNCAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YARNCAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YARNCAT, изучите текущую цену YARNCAT!

Прогноз цены YARNCAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.