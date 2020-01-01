Токеномика ChatGPT Cat (YARNCAT) Откройте для себя ключевую информацию о ChatGPT Cat (YARNCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChatGPT Cat (YARNCAT) $YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos. Официальный сайт: https://yarncat.vip/ Купить YARNCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен ChatGPT Cat (YARNCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChatGPT Cat (YARNCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,02K $ 80,02K $ 80,02K Общее предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M Оборотное предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,02K $ 80,02K $ 80,02K Исторический максимум: $ 0,00139895 $ 0,00139895 $ 0,00139895 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ChatGPT Cat (YARNCAT)

Токеномика ChatGPT Cat (YARNCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChatGPT Cat (YARNCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YARNCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YARNCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YARNCAT, изучите текущую цену YARNCAT!

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