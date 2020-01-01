Токеномика Charm AI (CHARM) Откройте для себя ключевую информацию о Charm AI (CHARM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Charm AI (CHARM) Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities. Официальный сайт: https://chrmai.com/ Whitepaper: https://chrmai.gitbook.io/charmai Купить CHARM сейчас!

Токеномика и анализ цен Charm AI (CHARM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charm AI (CHARM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,08K $ 10,08K $ 10,08K Общее предложение: $ 997,84M $ 997,84M $ 997,84M Оборотное предложение: $ 997,84M $ 997,84M $ 997,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,08K $ 10,08K $ 10,08K Исторический максимум: $ 0,00141397 $ 0,00141397 $ 0,00141397 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Charm AI (CHARM)

Токеномика Charm AI (CHARM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Charm AI (CHARM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHARM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHARM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHARM, изучите текущую цену CHARM!

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