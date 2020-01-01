Токеномика CERBEROGE (CERBER) Откройте для себя ключевую информацию о CERBEROGE (CERBER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CERBEROGE (CERBER) Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively. A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies. Официальный сайт: https://cerberoge.com/ Купить CERBER сейчас!

Токеномика и анализ цен CERBEROGE (CERBER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CERBEROGE (CERBER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,18K $ 10,18K $ 10,18K Общее предложение: $ 124,98T $ 124,98T $ 124,98T Оборотное предложение: $ 124,98T $ 124,98T $ 124,98T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,18K $ 10,18K $ 10,18K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CERBEROGE (CERBER)

Токеномика CERBEROGE (CERBER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CERBEROGE (CERBER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CERBER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CERBER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CERBER, изучите текущую цену CERBER!

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