Токеномика Celo Dollar (CUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Celo Dollar (CUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Celo Dollar (CUSD) Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. Официальный сайт: https://celo.org/ Купить CUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Celo Dollar (CUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Celo Dollar (CUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,55M $ 35,55M $ 35,55M Общее предложение: $ 35,55M $ 35,55M $ 35,55M Оборотное предложение: $ 35,55M $ 35,55M $ 35,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,55M $ 35,55M $ 35,55M Исторический максимум: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Исторический минимум: $ 0,886584 $ 0,886584 $ 0,886584 Текущая цена: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Узнайте больше о цене Celo Dollar (CUSD)

Токеномика Celo Dollar (CUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Celo Dollar (CUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUSD, изучите текущую цену CUSD!

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