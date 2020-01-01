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Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Протокол токенизации доходности составляет примерно $237.00M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Протокол токенизации доходности, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Протокол токенизации доходности относятся PENDLE, ATLAS, SPECTRA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.

Среди токенов категории Протокол токенизации доходности, отслеживаемых на MEXC, ROCK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Токены категории Протокол токенизации доходности представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $237.00M.

Что такое токены категории Протокол токенизации доходности и почему они так популярны?

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