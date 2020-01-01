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Топ токенов категории Стейблкоин SGD по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин SGD. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781663
0.00%
-0.00%
+0.15%
$ 12.22M
$ 351.15K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин SGD и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин SGD представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.22M.
Какой токен из категории Стейблкоин SGD демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин SGD, отслеживаемых на MEXC, XSGD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин SGD находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Стейблкоин SGD, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин SGD относятся XSGD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин SGD?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин SGD составляет примерно $12.22M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин SGD, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.