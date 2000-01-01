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Топ токенов категории Выбранное Murad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Выбранное Murad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3192
+0.67%
-2.13%
-2.96%
$ 295.87M
$ 556.48K
2
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04342
-0.41%
-5.10%
-4.64%
$ 42.51M
$ 1.52M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010261
+0.12%
-2.09%
+1.55%
$ 40.08M
$ 624.01B
4
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001958
-0.10%
+0.26%
+2.68%
$ 18.20M
$ 28.83M
5
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001915
-2.00%
-4.87%
-4.30%
$ 6.47M
$ 36.13M
6
American Coin
American Coin
USA
$ 1.43589E-7
-0.32%
-2.40%
+5.20%
$ 1.67M
--
7
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00157531
+0.72%
+0.12%
+26.49%
$ 1.57M
$ 298.71K
8
LOCK IN
LOCK IN
LOCKIN
$ 0.00099347
+0.16%
+0.05%
+2.27%
$ 987.88K
$ 214.82K
9
mini
mini
MINI
$ 0.00084253
-0.51%
-0.01%
-5.42%
$ 737.88K
$ 119.23K
10
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00487576
+0.33%
-0.01%
-74.49%
$ 365.00K
$ 491.34

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Выбранное Murad и почему они так популярны?
Токены категории Выбранное Murad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $408.46M.
Какой токен из категории Выбранное Murad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Выбранное Murad, отслеживаемых на MEXC, GIGA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.26% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Выбранное Murad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Выбранное Murad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Выбранное Murad относятся SPX, POPCAT, MOG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Выбранное Murad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Выбранное Murad составляет примерно $408.46M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Выбранное Murad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.