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Топ токенов категории LRTfi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе LRTfi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории LRTfi и почему они так популярны?
Токены категории LRTfi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $231.70M.
Какой токен из категории LRTfi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории LRTfi, отслеживаемых на MEXC, PENDLE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -1.95% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов LRTfi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории LRTfi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории LRTfi относятся PENDLE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории LRTfi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории LRTfi составляет примерно $231.70M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор LRTfi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.