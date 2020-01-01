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Топ токенов категории Liquid Restaked SOL по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Liquid Restaked SOL. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.31
+0.03%
-0.01%
+2.35%
$ 7.81M
$ 337.82
2
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.44
+0.05%
-0.01%
+2.66%
$ 7.35M
$ 10.25K
3
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.09
+0.04%
-0.01%
+2.16%
$ 2.78M
$ 143.94

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Liquid Restaked SOL и почему они так популярны?
Токены категории Liquid Restaked SOL представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $17.94M.
Какой токен из категории Liquid Restaked SOL демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Liquid Restaked SOL, отслеживаемых на MEXC, KYSOL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Liquid Restaked SOL находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Liquid Restaked SOL, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Liquid Restaked SOL относятся KYSOL, SSOL, EZSOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Liquid Restaked SOL?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Liquid Restaked SOL составляет примерно $17.94M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Liquid Restaked SOL, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.