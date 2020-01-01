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Топ токенов категории Fluent Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Fluent Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06663
+0.38%
-0.95%
+5.09%
$ 13.33M
$ 1.13M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Fluent Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Fluent Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.33M.
Какой токен из категории Fluent Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Fluent Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, BLEND продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.95% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Fluent Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Fluent Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Fluent Ecosystem относятся BLEND. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Fluent Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Fluent Ecosystem составляет примерно $13.33M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Fluent Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.