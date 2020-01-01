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Топ токенов категории Токены Compound по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены Compound. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
cETH
cETH
CETH
$ 37.57
-0.29%
-0.02%
-0.56%
$ 41.68M
--
2
cDAI
cDAI
CDAI
$ 0.02503501
-0.12%
0.00%
-0.10%
$ 9.76M
--
3
Compound USDC
Compound USDC
CUSDC
$ 0.02528299
-0.11%
0.00%
-0.14%
$ 7.79M
--
4
cBAT
cBAT
CBAT
$ 0.00137224
-0.22%
-0.02%
+0.56%
$ 2.18M
--
5
cUNI
cUNI
CUNI
$ 0.080575
+0.02%
-0.02%
+0.61%
$ 787.04K
--
6
c0x
c0x
CZRX
$ 0.00169037
-0.11%
-0.01%
+2.32%
$ 207.99K
--
7
cLINK
cLINK
CLINK
$ 0.165933
-0.68%
-0.01%
-0.18%
$ 167.80K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены Compound и почему они так популярны?
Токены категории Токены Compound представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $62.56M.
Какой токен из категории Токены Compound демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены Compound, отслеживаемых на MEXC, CDAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены Compound находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Токены Compound, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены Compound относятся CETH, CDAI, CUSDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены Compound?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены Compound составляет примерно $62.56M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены Compound, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.