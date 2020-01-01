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Топ токенов категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Alloy Tether
Alloy Tether
AUSDT
$ 0.999763
-0.02%
-0.00%
-0.02%
$ 49.99M
$ 30.52

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $49.99M.
Какой токен из категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами, отслеживаемых на MEXC, AUSDT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами относятся AUSDT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами составляет примерно $49.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин, обеспеченный сырьевыми товарами, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.