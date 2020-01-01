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Топ токенов категории Binance Megadrop по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Binance Megadrop. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06381
-0.06%
-0.58%
+24.87%
$ 26.10M
$ 1.52M
2
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01361
0.00%
-1.57%
-0.43%
$ 16.07M
$ 20.23M
3
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002524
+0.12%
-8.62%
+8.02%
$ 3.76M
$ 25.98M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Binance Megadrop и почему они так популярны?
Токены категории Binance Megadrop представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $45.92M.
Какой токен из категории Binance Megadrop демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Binance Megadrop, отслеживаемых на MEXC, LISTA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.58% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Binance Megadrop находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Binance Megadrop, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Binance Megadrop относятся LISTA, BB, SOLV. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Binance Megadrop?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Binance Megadrop составляет примерно $45.92M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Binance Megadrop, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.