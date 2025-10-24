Текущая цена Burning Jup сегодня составляет 0,00235608 USD. Следите за обновлениями цены BURN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BURN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Burning Jup сегодня составляет 0,00235608 USD. Следите за обновлениями цены BURN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BURN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BURN

Информация о цене BURN

Официальный сайт BURN

Токеномика BURN

Прогноз цен BURN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Burning Jup

Цена Burning Jup (BURN)

Не в листинге

Текущая цена 1 BURN в USD:

$0,00235606
$0,00235606$0,00235606
+21,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Burning Jup (BURN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:42:13 (UTC+8)

Информация о ценах Burning Jup (BURN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00191343
$ 0,00191343$ 0,00191343
Мин 24Ч
$ 0,00258411
$ 0,00258411$ 0,00258411
Макс 24Ч

$ 0,00191343
$ 0,00191343$ 0,00191343

$ 0,00258411
$ 0,00258411$ 0,00258411

$ 0,002677
$ 0,002677$ 0,002677

$ 0,00082187
$ 0,00082187$ 0,00082187

+1,99%

+21,84%

+20,03%

+20,03%

Текущая цена Burning Jup (BURN) составляет $0,00235608. За последние 24 часа BURN торговался в диапазоне от $ 0,00191343 до $ 0,00258411, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BURN за все время составляет $ 0,002677, а минимальная – $ 0,00082187.

Что касается краткосрочной динамики, BURN изменился на +1,99% за последний час, на +21,84% за 24 часа и на +20,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Burning Jup (BURN)

$ 171,32K
$ 171,32K$ 171,32K

--
----

$ 230,23K
$ 230,23K$ 230,23K

72,72M
72,72M 72,72M

97 715 315,114073
97 715 315,114073 97 715 315,114073

Текущая рыночная капитализация Burning Jup составляет $ 171,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BURN составляет 72,72M, а общее предложение – 97715315.114073. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 230,23K.

История цен Burning Jup (BURN) в USD

За сегодня изменение цены Burning Jup на USD составило $ +0,00042231.
За последние 30 дней изменение цены Burning Jup на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Burning Jup на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Burning Jup на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00042231+21,84%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Burning Jup (BURN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Burning Jup (USD)

Сколько будет стоить Burning Jup (BURN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Burning Jup (BURN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Burning Jup.

Проверьте прогноз цены Burning Jup!

BURN на местную валюту

Токеномика Burning Jup (BURN)

Понимание токеномики Burning Jup (BURN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BURN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Burning Jup (BURN)

Сколько стоит Burning Jup (BURN) на сегодня?
Актуальная цена BURN в USD – 0,00235608 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BURN в USD?
Текущая цена BURN в USD составляет $ 0,00235608. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Burning Jup?
Рыночная капитализация BURN составляет $ 171,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BURN?
Циркулирующее предложение BURN составляет 72,72M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BURN?
BURN достиг максимальной цены (ATH) в 0,002677 USD.
Какова была минимальная цена BURN за все время (ATL)?
BURN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00082187 USD.
Каков объем торгов BURN?
Объем торгов за последние 24 часа для BURN составляет -- USD.
Вырастет ли BURN в цене в этом году?
BURN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BURN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:42:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Burning Jup (BURN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.