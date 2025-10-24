Что такое Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to : -> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs. Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to : -> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs. Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Burning Jup (BURN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Burning Jup (USD)

Сколько будет стоить Burning Jup (BURN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Burning Jup (BURN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Burning Jup.

Проверьте прогноз цены Burning Jup!

BURN на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Burning Jup (BURN)

Понимание токеномики Burning Jup (BURN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BURN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Burning Jup (BURN) Сколько стоит Burning Jup (BURN) на сегодня? Актуальная цена BURN в USD – 0,00235608 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BURN в USD? $ 0,00235608 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BURN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Burning Jup? Рыночная капитализация BURN составляет $ 171,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BURN? Циркулирующее предложение BURN составляет 72,72M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BURN? BURN достиг максимальной цены (ATH) в 0,002677 USD . Какова была минимальная цена BURN за все время (ATL)? BURN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00082187 USD . Каков объем торгов BURN? Объем торгов за последние 24 часа для BURN составляет -- USD . Вырастет ли BURN в цене в этом году? BURN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BURN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Burning Jup (BURN)