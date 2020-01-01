Токеномика Built Different (BUILT) Откройте для себя ключевую информацию о Built Different (BUILT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Built Different (BUILT) Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Официальный сайт: https://builtdifferents.vercel.app/ Купить BUILT сейчас!

Токеномика и анализ цен Built Different (BUILT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Built Different (BUILT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,80K $ 31,80K $ 31,80K Общее предложение: $ 998,47M $ 998,47M $ 998,47M Оборотное предложение: $ 998,47M $ 998,47M $ 998,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,80K $ 31,80K $ 31,80K Исторический максимум: $ 0,00539371 $ 0,00539371 $ 0,00539371 Исторический минимум: $ 0,00001934 $ 0,00001934 $ 0,00001934 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Built Different (BUILT)

Токеномика Built Different (BUILT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Built Different (BUILT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUILT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUILT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUILT, изучите текущую цену BUILT!

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