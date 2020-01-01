Токеномика Bsop (BSOP)

Токеномика Bsop (BSOP)

Откройте для себя ключевую информацию о Bsop (BSOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bsop (BSOP)

Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch!

BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.

Официальный сайт:
https://bisop.tech/

Токеномика и анализ цен Bsop (BSOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bsop (BSOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 327,98K
$ 327,98K$ 327,98K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 327,98K
$ 327,98K$ 327,98K
Исторический максимум:
$ 0,00281167
$ 0,00281167$ 0,00281167
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00032798
$ 0,00032798$ 0,00032798

Токеномика Bsop (BSOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bsop (BSOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSOP, изучите текущую цену BSOP!

Прогноз цены BSOP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.