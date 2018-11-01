Токеномика BOTXCOIN (BOTX) Откройте для себя ключевую информацию о BOTXCOIN (BOTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOTXCOIN (BOTX) botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Официальный сайт: http://botxcoin.com Whitepaper: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf Купить BOTX сейчас!

Токеномика и анализ цен BOTXCOIN (BOTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOTXCOIN (BOTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30.59M $ 30.59M $ 30.59M Исторический максимум: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00611891 $ 0.00611891 $ 0.00611891 Узнайте больше о цене BOTXCOIN (BOTX)

Токеномика BOTXCOIN (BOTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOTXCOIN (BOTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTX, изучите текущую цену BOTX!

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