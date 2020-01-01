Токеномика boots (BOOTS) Откройте для себя ключевую информацию о boots (BOOTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о boots (BOOTS) Boots is a memecoin based on the lovable "kitten in boots" meme, which was expanded by the crypto community with its diverse, fun, and degenerative meme art that appeals to a wide audience. Boots represents the cute but fierce nature of crypto, and what it means to thrive in the space. Boots is a community takeover (CTO) after the original dev left, and is a sign of the passion and commitment of its large community. Официальный сайт: https://www.boots.meme/ Купить BOOTS сейчас!

Токеномика и анализ цен boots (BOOTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене boots (BOOTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,81K $ 17,81K $ 17,81K Общее предложение: $ 750,55M $ 750,55M $ 750,55M Оборотное предложение: $ 750,55M $ 750,55M $ 750,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,81K $ 17,81K $ 17,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене boots (BOOTS)

Токеномика boots (BOOTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики boots (BOOTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOTS, изучите текущую цену BOOTS!

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