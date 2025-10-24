Текущая цена Bonk Index сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BNKK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNKK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bonk Index сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BNKK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNKK прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BNKK

Информация о цене BNKK

Whitepaper BNKK

Официальный сайт BNKK

Токеномика BNKK

Прогноз цен BNKK

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Bonk Index

Цена Bonk Index (BNKK)

Не в листинге

Текущая цена 1 BNKK в USD:

--
----
-2,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Bonk Index (BNKK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:40:14 (UTC+8)

Информация о ценах Bonk Index (BNKK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00264481
$ 0,00264481$ 0,00264481

$ 0
$ 0$ 0

-0,21%

-2,26%

-13,29%

-13,29%

Текущая цена Bonk Index (BNKK) составляет --. За последние 24 часа BNKK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BNKK за все время составляет $ 0,00264481, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BNKK изменился на -0,21% за последний час, на -2,26% за 24 часа и на -13,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bonk Index (BNKK)

$ 12,85K
$ 12,85K$ 12,85K

--
----

$ 12,85K
$ 12,85K$ 12,85K

999,91M
999,91M 999,91M

999 910 527,082676
999 910 527,082676 999 910 527,082676

Текущая рыночная капитализация Bonk Index составляет $ 12,85K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BNKK составляет 999,91M, а общее предложение – 999910527.082676. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,85K.

История цен Bonk Index (BNKK) в USD

За сегодня изменение цены Bonk Index на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bonk Index на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bonk Index на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bonk Index на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,26%
30 дней$ 0-72,60%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Bonk Index (BNKK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bonk Index (USD)

Сколько будет стоить Bonk Index (BNKK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bonk Index (BNKK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bonk Index.

Проверьте прогноз цены Bonk Index!

BNKK на местную валюту

Токеномика Bonk Index (BNKK)

Понимание токеномики Bonk Index (BNKK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BNKK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bonk Index (BNKK)

Сколько стоит Bonk Index (BNKK) на сегодня?
Актуальная цена BNKK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BNKK в USD?
Текущая цена BNKK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bonk Index?
Рыночная капитализация BNKK составляет $ 12,85K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BNKK?
Циркулирующее предложение BNKK составляет 999,91M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BNKK?
BNKK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00264481 USD.
Какова была минимальная цена BNKK за все время (ATL)?
BNKK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BNKK?
Объем торгов за последние 24 часа для BNKK составляет -- USD.
Вырастет ли BNKK в цене в этом году?
BNKK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNKK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:40:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bonk Index (BNKK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.