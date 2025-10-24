Что такое Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bonk Index (BNKK) Сколько стоит Bonk Index (BNKK) на сегодня? Актуальная цена BNKK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BNKK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BNKK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bonk Index? Рыночная капитализация BNKK составляет $ 12,85K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BNKK? Циркулирующее предложение BNKK составляет 999,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BNKK? BNKK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00264481 USD . Какова была минимальная цена BNKK за все время (ATL)? BNKK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BNKK? Объем торгов за последние 24 часа для BNKK составляет -- USD . Вырастет ли BNKK в цене в этом году? BNKK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNKK для более подробного анализа.

