Токеномика BOGUS (BOGUS) Откройте для себя ключевую информацию о BOGUS (BOGUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOGUS (BOGUS) BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world. Официальный сайт: https://www.bogus.club/ Купить BOGUS сейчас!

Токеномика и анализ цен BOGUS (BOGUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOGUS (BOGUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,11K $ 37,11K $ 37,11K Общее предложение: $ 828,48M $ 828,48M $ 828,48M Оборотное предложение: $ 828,48M $ 828,48M $ 828,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,11K $ 37,11K $ 37,11K Исторический максимум: $ 0,00803313 $ 0,00803313 $ 0,00803313 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BOGUS (BOGUS)

Токеномика BOGUS (BOGUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOGUS (BOGUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOGUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOGUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOGUS, изучите текущую цену BOGUS!

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