Токеномика Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Токеномика Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Откройте для себя ключевую информацию о Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members.

Официальный сайт:
https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898

Токеномика и анализ цен Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K
Общее предложение:
$ 995,07M
$ 995,07M$ 995,07M
Оборотное предложение:
$ 995,07M
$ 995,07M$ 995,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K
Исторический максимум:
$ 0,00047337
$ 0,00047337$ 0,00047337
Исторический минимум:
$ 0,00000984
$ 0,00000984$ 0,00000984
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLUEBERRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLUEBERRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUEBERRY, изучите текущую цену BLUEBERRY!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.