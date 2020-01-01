Токеномика BLK2100 ($BLK)

Токеномика BLK2100 ($BLK)

Откройте для себя ключевую информацию о BLK2100 ($BLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BLK2100 ($BLK)

The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.

Официальный сайт:
https://blk2100.com/

Токеномика и анализ цен BLK2100 ($BLK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLK2100 ($BLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,17K
$ 8,17K$ 8,17K
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,17K
$ 8,17K$ 8,17K
Исторический максимум:
$ 0,187919
$ 0,187919$ 0,187919
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00038896
$ 0,00038896$ 0,00038896

Токеномика BLK2100 ($BLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BLK2100 ($BLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $BLK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $BLK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BLK, изучите текущую цену $BLK!

Прогноз цены $BLK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.