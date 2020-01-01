Токеномика BLK2100 ($BLK) Откройте для себя ключевую информацию о BLK2100 ($BLK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BLK2100 ($BLK) The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth. Официальный сайт: https://blk2100.com/ Купить $BLK сейчас!

Токеномика и анализ цен BLK2100 ($BLK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLK2100 ($BLK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,17K $ 8,17K $ 8,17K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,17K $ 8,17K $ 8,17K Исторический максимум: $ 0,187919 $ 0,187919 $ 0,187919 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00038896 $ 0,00038896 $ 0,00038896 Узнайте больше о цене BLK2100 ($BLK)

Токеномика BLK2100 ($BLK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BLK2100 ($BLK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BLK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BLK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BLK, изучите текущую цену $BLK!

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