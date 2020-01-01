Токеномика BLCK Coin (BLCK) Откройте для себя ключевую информацию о BLCK Coin (BLCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BLCK Coin (BLCK) Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL! Официальный сайт: https://blckcoin.org/ Whitepaper: https://black-coin.s3.us-west-2.amazonaws.com/BLCKCoin-whitepaper+real.docx.pdf Купить BLCK сейчас!

Токеномика и анализ цен BLCK Coin (BLCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLCK Coin (BLCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 224,65K $ 224,65K $ 224,65K Общее предложение: $ 989,66M $ 989,66M $ 989,66M Оборотное предложение: $ 989,66M $ 989,66M $ 989,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 224,65K $ 224,65K $ 224,65K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022773 $ 0,00022773 $ 0,00022773 Узнайте больше о цене BLCK Coin (BLCK)

Токеномика BLCK Coin (BLCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BLCK Coin (BLCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLCK, изучите текущую цену BLCK!

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