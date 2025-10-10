Токеномика Blade (BLADE) Откройте для себя ключевую информацию о Blade (BLADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Blade (BLADE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blade (BLADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59.87K $ 59.87K $ 59.87K Общее предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Оборотное предложение: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Исторический максимум: $ 0.702613 $ 0.702613 $ 0.702613 Исторический минимум: $ 0.00579944 $ 0.00579944 $ 0.00579944 Текущая цена: $ 0.01186009 $ 0.01186009 $ 0.01186009 Узнайте больше о цене Blade (BLADE) Купить BLADE сейчас!

Информация о Blade (BLADE) Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies. We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k. Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab. Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames Официальный сайт: https://www.bladedao.games/ Whitepaper: https://docs.bladedao.games/

Токеномика Blade (BLADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blade (BLADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLADE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLADE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLADE, изучите текущую цену BLADE!

Прогноз цены BLADE Хотите узнать, куда может двигаться BLADE? Наша страница прогноза цены BLADE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLADE прямо сейчас!

