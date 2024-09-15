Токеномика BKOKFi (BKOK) Откройте для себя ключевую информацию о BKOKFi (BKOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BKOKFi (BKOK) Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Официальный сайт: https://bkokfi.com Whitepaper: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Купить BKOK сейчас!

Токеномика и анализ цен BKOKFi (BKOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BKOKFi (BKOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 348,38K $ 348,38K $ 348,38K Общее предложение: $ 6,39M $ 6,39M $ 6,39M Оборотное предложение: $ 6,39M $ 6,39M $ 6,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 348,38K $ 348,38K $ 348,38K Исторический максимум: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Исторический минимум: $ 0,03561185 $ 0,03561185 $ 0,03561185 Текущая цена: $ 0,054477 $ 0,054477 $ 0,054477 Узнайте больше о цене BKOKFi (BKOK)

Токеномика BKOKFi (BKOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BKOKFi (BKOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BKOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BKOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BKOK, изучите текущую цену BKOK!

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