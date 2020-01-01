Токеномика bicho (BICHO)

Токеномика bicho (BICHO)

Откройте для себя ключевую информацию о bicho (BICHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о bicho (BICHO)

Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever!

Официальный сайт:
https://bichothedog.xyz

Токеномика и анализ цен bicho (BICHO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене bicho (BICHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,70K
$ 30,70K$ 30,70K
Общее предложение:
$ 515,58M
$ 515,58M$ 515,58M
Оборотное предложение:
$ 515,58M
$ 515,58M$ 515,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,70K
$ 30,70K$ 30,70K
Исторический максимум:
$ 0,00542787
$ 0,00542787$ 0,00542787
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика bicho (BICHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики bicho (BICHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BICHO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BICHO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BICHO, изучите текущую цену BICHO!

Прогноз цены BICHO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.