Токеномика BDC COIN (BDC DANA) Откройте для себя ключевую информацию о BDC COIN (BDC DANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BDC COIN (BDC DANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BDC COIN (BDC DANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,08K Общее предложение: $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,08K Исторический максимум: $ 0,01070641 Исторический минимум: $ 0,00000451 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене BDC COIN (BDC DANA) Купить BDC DANA сейчас!

Информация о BDC COIN (BDC DANA) Официальный сайт: https://www.btcdana.com

Токеномика BDC COIN (BDC DANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BDC COIN (BDC DANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDC DANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDC DANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDC DANA, изучите текущую цену BDC DANA!

Прогноз цены BDC DANA Хотите узнать, куда может двигаться BDC DANA? Наша страница прогноза цены BDC DANA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BDC DANA прямо сейчас!

