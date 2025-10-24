Текущая цена BDC COIN сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BDC DANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BDC DANA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BDC COIN сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BDC DANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BDC DANA прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 05:39:17 (UTC+8)

Информация о ценах BDC COIN (BDC DANA) (USD)

$ 0,01070641
Минимальная цена за все время: $ 0

Текущая цена BDC COIN (BDC DANA) составляет --. За последние 24 часа BDC DANA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BDC DANA за все время составляет $ 0,01070641, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BDC DANA изменился на -0,65% за последний час, на +7,67% за 24 часа и на -4,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BDC COIN (BDC DANA)

999,78M
999,78M 999,78M

999 779 145,088568
999 779 145,088568 999 779 145,088568

Текущая рыночная капитализация BDC COIN составляет $ 6,68K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BDC DANA составляет 999,78M, а общее предложение – 999779145.088568. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,68K.

История цен BDC COIN (BDC DANA) в USD

За сегодня изменение цены BDC COIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BDC COIN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BDC COIN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BDC COIN на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0+7,67%
30 дней$ 0-98,18%
60 дней$ 0-99,79%
90 дней$ 0--

Что такое BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены BDC COIN (USD)

Сколько будет стоить BDC COIN (BDC DANA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BDC COIN (BDC DANA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BDC COIN.

Проверьте прогноз цены BDC COIN!

Токеномика BDC COIN (BDC DANA)

Понимание токеномики BDC COIN (BDC DANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BDC DANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BDC COIN (BDC DANA)

Сколько стоит BDC COIN (BDC DANA) на сегодня?
Актуальная цена BDC DANA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BDC DANA в USD?
Текущая цена BDC DANA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BDC COIN?
Рыночная капитализация BDC DANA составляет $ 6,68K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BDC DANA?
Циркулирующее предложение BDC DANA составляет 999,78M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BDC DANA?
BDC DANA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01070641 USD.
Какова была минимальная цена BDC DANA за все время (ATL)?
BDC DANA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BDC DANA?
Объем торгов за последние 24 часа для BDC DANA составляет -- USD.
Вырастет ли BDC DANA в цене в этом году?
BDC DANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BDC DANA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BDC COIN (BDC DANA)

10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.