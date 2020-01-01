Токеномика Based Hotdog (BOTDOG)

Токеномика Based Hotdog (BOTDOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Based Hotdog (BOTDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Based Hotdog (BOTDOG)

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

Официальный сайт:
https://toekn.com/BOTDOG
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing

Токеномика и анализ цен Based Hotdog (BOTDOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Hotdog (BOTDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,98K
$ 37,98K$ 37,98K
Общее предложение:
$ 990,00M
$ 990,00M$ 990,00M
Оборотное предложение:
$ 978,14M
$ 978,14M$ 978,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,44K
$ 38,44K$ 38,44K
Исторический максимум:
$ 0,00007249
$ 0,00007249$ 0,00007249
Исторический минимум:
$ 0,00003485
$ 0,00003485$ 0,00003485
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Based Hotdog (BOTDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Based Hotdog (BOTDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOTDOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOTDOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTDOG, изучите текущую цену BOTDOG!

Прогноз цены BOTDOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.