Токеномика Based Hotdog (BOTDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Based Hotdog (BOTDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Based Hotdog (BOTDOG) $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. Официальный сайт: https://toekn.com/BOTDOG Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing Купить BOTDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Based Hotdog (BOTDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Hotdog (BOTDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,98K $ 37,98K $ 37,98K Общее предложение: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M Оборотное предложение: $ 978,14M $ 978,14M $ 978,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,44K $ 38,44K $ 38,44K Исторический максимум: $ 0,00007249 $ 0,00007249 $ 0,00007249 Исторический минимум: $ 0,00003485 $ 0,00003485 $ 0,00003485 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Based Hotdog (BOTDOG)

Токеномика Based Hotdog (BOTDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Hotdog (BOTDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOTDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOTDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTDOG, изучите текущую цену BOTDOG!

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