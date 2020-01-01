Токеномика bAInance Labs (BAINANCE) Откройте для себя ключевую информацию о bAInance Labs (BAINANCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bAInance Labs (BAINANCE) bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Официальный сайт: https://bainancelabs.com Купить BAINANCE сейчас!

Токеномика и анализ цен bAInance Labs (BAINANCE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bAInance Labs (BAINANCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 108,70K $ 108,70K $ 108,70K Общее предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Оборотное предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 108,70K $ 108,70K $ 108,70K Исторический максимум: $ 0,00451067 $ 0,00451067 $ 0,00451067 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене bAInance Labs (BAINANCE)

Токеномика bAInance Labs (BAINANCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bAInance Labs (BAINANCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAINANCE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAINANCE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAINANCE, изучите текущую цену BAINANCE!

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