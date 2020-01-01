Токеномика BabyMooDeng (BABYDENG)

Токеномика BabyMooDeng (BABYDENG)

Откройте для себя ключевую информацию о BabyMooDeng (BABYDENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BabyMooDeng (BABYDENG)

BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .

Официальный сайт:
https://babydeng.com

Токеномика и анализ цен BabyMooDeng (BABYDENG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BabyMooDeng (BABYDENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,08K
$ 44,08K$ 44,08K
Общее предложение:
$ 999,74M
$ 999,74M$ 999,74M
Оборотное предложение:
$ 999,74M
$ 999,74M$ 999,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 44,08K
$ 44,08K$ 44,08K
Исторический максимум:
$ 0,00150253
$ 0,00150253$ 0,00150253
Исторический минимум:
$ 0,00001699
$ 0,00001699$ 0,00001699
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BabyMooDeng (BABYDENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BabyMooDeng (BABYDENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BABYDENG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BABYDENG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYDENG, изучите текущую цену BABYDENG!

Прогноз цены BABYDENG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.