Токеномика BabyMooDeng (BABYDENG) Откройте для себя ключевую информацию о BabyMooDeng (BABYDENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BabyMooDeng (BABYDENG) BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . Официальный сайт: https://babydeng.com Купить BABYDENG сейчас!

Токеномика и анализ цен BabyMooDeng (BABYDENG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BabyMooDeng (BABYDENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,08K $ 44,08K $ 44,08K Общее предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Оборотное предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,08K $ 44,08K $ 44,08K Исторический максимум: $ 0,00150253 $ 0,00150253 $ 0,00150253 Исторический минимум: $ 0,00001699 $ 0,00001699 $ 0,00001699 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BabyMooDeng (BABYDENG)

Токеномика BabyMooDeng (BABYDENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BabyMooDeng (BABYDENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYDENG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYDENG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYDENG, изучите текущую цену BABYDENG!

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