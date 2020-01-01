Токеномика ARCS (ARX)

Токеномика ARCS (ARX)

Откройте для себя ключевую информацию о ARCS (ARX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ARCS (ARX)

ARCS functions as native token in AIre ecosystem. AIre provides functionality for management and storage of various data structures in “data banks”, which is essentially a business to monetize data. Network participants can access and build on Data Banks via custom build applications or directly through proprietary APIs. This provides a flexible framework that makes it easy for companies to build their business scenarios and applications with powerful insights from data analytics.

Официальный сайт:
https://www.arcs-chain.com/

Токеномика и анализ цен ARCS (ARX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARCS (ARX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 53,16K
$ 53,16K$ 53,16K
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 176,03M
$ 176,03M$ 176,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,80K
$ 120,80K$ 120,80K
Исторический максимум:
$ 18,77
$ 18,77$ 18,77
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000302
$ 0,000302$ 0,000302

Токеномика ARCS (ARX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ARCS (ARX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARX, изучите текущую цену ARX!

Прогноз цены ARX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.