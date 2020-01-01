Токеномика Anime (ANI) Откройте для себя ключевую информацию о Anime (ANI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Anime (ANI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Anime (ANI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,44K $ 57,44K $ 57,44K Общее предложение: $ 62,10M $ 62,10M $ 62,10M Оборотное предложение: $ 60,72M $ 60,72M $ 60,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,74K $ 58,74K $ 58,74K Исторический максимум: $ 0,242617 $ 0,242617 $ 0,242617 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00094596 $ 0,00094596 $ 0,00094596 Узнайте больше о цене Anime (ANI)

Токеномика Anime (ANI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Anime (ANI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANI, изучите текущую цену ANI!

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