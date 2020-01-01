Токеномика Anime (ANI)

Токеномика Anime (ANI)

Откройте для себя ключевую информацию о Anime (ANI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Anime (ANI)

We create professional ANIME artwork & NFTs. ANIME Token ® is a premium BSC cryptocurrency for hardcore anime-fans. Collect limited ERC1155 Waifu trading cards! Only 69.000.000 ANI in Supply.

Официальный сайт:
https://animetoken.org

Токеномика и анализ цен Anime (ANI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Anime (ANI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 57,44K
$ 57,44K$ 57,44K
Общее предложение:
$ 62,10M
$ 62,10M$ 62,10M
Оборотное предложение:
$ 60,72M
$ 60,72M$ 60,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 58,74K
$ 58,74K$ 58,74K
Исторический максимум:
$ 0,242617
$ 0,242617$ 0,242617
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00094596
$ 0,00094596$ 0,00094596

Токеномика Anime (ANI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Anime (ANI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANI, изучите текущую цену ANI!

Прогноз цены ANI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.