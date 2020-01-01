Токеномика Amulet Protocol (AMU) Откройте для себя ключевую информацию о Amulet Protocol (AMU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Amulet Protocol (AMU) Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Официальный сайт: https://amulet.org/ Whitepaper: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Купить AMU сейчас!

Токеномика и анализ цен Amulet Protocol (AMU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amulet Protocol (AMU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 160,97K $ 160,97K $ 160,97K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 766,43M $ 766,43M $ 766,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 210,03K $ 210,03K $ 210,03K Исторический максимум: $ 0,078485 $ 0,078485 $ 0,078485 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021002 $ 0,00021002 $ 0,00021002 Узнайте больше о цене Amulet Protocol (AMU)

Токеномика Amulet Protocol (AMU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amulet Protocol (AMU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMU, изучите текущую цену AMU!

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