Токеномика Altoid (ALTOID) Откройте для себя ключевую информацию о Altoid (ALTOID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Altoid (ALTOID) $Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances. Официальный сайт: https://www.rossisaltoid.com/ Купить ALTOID сейчас!

Токеномика и анализ цен Altoid (ALTOID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altoid (ALTOID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,69K $ 12,69K $ 12,69K Общее предложение: $ 998,74M $ 998,74M $ 998,74M Оборотное предложение: $ 998,74M $ 998,74M $ 998,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,69K $ 12,69K $ 12,69K Исторический максимум: $ 0,00271097 $ 0,00271097 $ 0,00271097 Исторический минимум: $ 0,00001035 $ 0,00001035 $ 0,00001035 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Altoid (ALTOID)

Токеномика Altoid (ALTOID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Altoid (ALTOID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALTOID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALTOID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTOID, изучите текущую цену ALTOID!

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