Токеномика Altoid (ALTOID)

Токеномика Altoid (ALTOID)

Откройте для себя ключевую информацию о Altoid (ALTOID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Altoid (ALTOID)

$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization.

$Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.

Официальный сайт:
https://www.rossisaltoid.com/

Токеномика и анализ цен Altoid (ALTOID)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altoid (ALTOID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,69K
$ 12,69K$ 12,69K
Общее предложение:
$ 998,74M
$ 998,74M$ 998,74M
Оборотное предложение:
$ 998,74M
$ 998,74M$ 998,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,69K
$ 12,69K$ 12,69K
Исторический максимум:
$ 0,00271097
$ 0,00271097$ 0,00271097
Исторический минимум:
$ 0,00001035
$ 0,00001035$ 0,00001035
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Altoid (ALTOID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Altoid (ALTOID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALTOID, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALTOID.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTOID, изучите текущую цену ALTOID!

Прогноз цены ALTOID

Хотите узнать, куда может двигаться ALTOID? Наша страница прогноза цены ALTOID объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.