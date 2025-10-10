Токеномика ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о ALLINDOGE (ALLINDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:55:03 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALLINDOGE (ALLINDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,80M
Общее предложение:
$ 994,50M
Оборотное предложение:
$ 994,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,80M
Исторический максимум:
$ 0,01291751
Исторический минимум:
$ 0,00495811
Текущая цена:
$ 0,00583589
Информация о ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

Официальный сайт:
https://allindoge.net/

Токеномика ALLINDOGE (ALLINDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALLINDOGE (ALLINDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALLINDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALLINDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALLINDOGE, изучите текущую цену ALLINDOGE!

Прогноз цены ALLINDOGE

Хотите узнать, куда может двигаться ALLINDOGE? Наша страница прогноза цены ALLINDOGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

