Токеномика ALLINDOGE (ALLINDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о ALLINDOGE (ALLINDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ALLINDOGE (ALLINDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALLINDOGE (ALLINDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,80M $ 5,80M $ 5,80M Общее предложение: $ 994,50M $ 994,50M $ 994,50M Оборотное предложение: $ 994,50M $ 994,50M $ 994,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,80M $ 5,80M $ 5,80M Исторический максимум: $ 0,01291751 $ 0,01291751 $ 0,01291751 Исторический минимум: $ 0,00495811 $ 0,00495811 $ 0,00495811 Текущая цена: $ 0,00583589 $ 0,00583589 $ 0,00583589 Узнайте больше о цене ALLINDOGE (ALLINDOGE) Купить ALLINDOGE сейчас!

Информация о ALLINDOGE (ALLINDOGE) ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics. Официальный сайт: https://allindoge.net/

Токеномика ALLINDOGE (ALLINDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALLINDOGE (ALLINDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALLINDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALLINDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALLINDOGE, изучите текущую цену ALLINDOGE!

Прогноз цены ALLINDOGE Хотите узнать, куда может двигаться ALLINDOGE? Наша страница прогноза цены ALLINDOGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ALLINDOGE прямо сейчас!

