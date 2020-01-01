Токеномика Alaska (ALASKA) Откройте для себя ключевую информацию о Alaska (ALASKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alaska (ALASKA) Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together! FROM ROYALTY TO MEME The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world. WHY $ALASKA TOKEN IS FIT: $Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey. $ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental. Официальный сайт: https://alaskacoin.meme/ Купить ALASKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Alaska (ALASKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alaska (ALASKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21.07K $ 21.07K $ 21.07K Общее предложение: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Оборотное предложение: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21.07K $ 21.07K $ 21.07K Исторический максимум: $ 0.00929172 $ 0.00929172 $ 0.00929172 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Alaska (ALASKA)

Токеномика Alaska (ALASKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alaska (ALASKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALASKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALASKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALASKA, изучите текущую цену ALASKA!

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