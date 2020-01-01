Токеномика Alaska (ALASKA)

Токеномика Alaska (ALASKA)

Откройте для себя ключевую информацию о Alaska (ALASKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Alaska (ALASKA)

Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together!

FROM ROYALTY TO MEME

The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world.

WHY $ALASKA TOKEN IS FIT:

$Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey.

$ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.

Официальный сайт:
https://alaskacoin.meme/

Токеномика и анализ цен Alaska (ALASKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alaska (ALASKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21.07K
$ 21.07K$ 21.07K
Общее предложение:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Оборотное предложение:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21.07K
$ 21.07K$ 21.07K
Исторический максимум:
$ 0.00929172
$ 0.00929172$ 0.00929172
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Alaska (ALASKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alaska (ALASKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALASKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALASKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALASKA, изучите текущую цену ALASKA!

Прогноз цены ALASKA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.